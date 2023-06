“Ik ga een sabbatjaar inlassen om me te concentreren op ‘Thuis’”: acteur Bram Spooren zet studies tijdelijk stop

TV Kim Cattrall over haar cameo in ‘And Just Like That’: “Ik wilde per se mijn oude styliste terug”

‘Sex and the City’-actrice Kim Cattrall (66) heeft haar boekje opengedaan over haar korte cameo in de spin-off ‘And Just Like That...’. Dat deed ze tijdens een interview in het programma ‘The View’. “Het is heel interessant om een telefoontje van HBO te krijgen met de vraag: ‘Wat kunnen we doen?’”