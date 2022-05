“Ik doe geen oog dicht door dat onderzoek”: cynische Johan Derksen toont middelvinger bij terugkeer

Johan Derksen lijkt zich niet bepaald druk te maken om het onderzoek dat het Openbaar Ministerie naar hem doet. “Er is een PV opgemaakt, ze hebben mijn verhaal aangehoord en nu wordt beslist wat ermee gedaan zal worden. Nou, je begrijpt dat ik geen oog dichtdoe”, klonk het sarcastisch in ‘Vandaag Inside’. De presentator stak ook zijn middelvinger op naar alle mensen in talkshows die excuses van hem eisten. Het publiek beloonde hem met een applaus.

Het controversiële SBS6-programma keerde vanavond na twee weken afwezigheid terug op de Nederlandse televisie. Derksen was in opspraak gekomen nadat hij verklaarde een dronken en bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd te hebben.

Het OM liet weten een onderzoek in te stellen naar de uitspraken van de presentator. Derksen besloot niet af te wachten en zelf naar de zedenpolitie in Groningen te stappen. “Ik was niet verplicht om te komen, maar ik ben wel gegaan. Ik ga niks uit de weg”, stelde Derksen aan tafel in de studio.

De ontmoeting met de rechercheur leverde Derksen bovendien nog een indirect compliment op. “Ze vertelde dat haar man erg blij was dat het programma zou terugkeren.” Volgens haar was de zaak trouwens verjaard.

Derksen herhaalde nog maar eens dat hij stopte met het programma omdat hij het gevoel had dat zender Talpa hem niet steunde. “Ik was het even zat. En dan krijg je het probleem dat al die mensen aan talkshowtafels heel braaf en politiek correct gaan eisen dat ik mijn excuses moet aanbieden. Voor hen heb ik maar één gebaar.” Waarna dus de middelvinger volgde.

“Nooit de bedoeling om te kwetsen”

Het was nooit de bedoeling om slachtoffers van seksueel misbruik te kwetsen, legde Derksen ook nog uit. “Ik heb het verteld om al die brave Nederlanders, die nooit iets op hun kerfstok hebben, duidelijk te maken dat dát natuurlijk onzin is.”

Vóór de uitzending liet Derksen al weten niet bepaald spanning te voelen voor zijn comeback. “Ik voel een beetje dat Nederland opgewonden is. Ik heb dat niet zo. Ik heb wel een paar uitgesproken meninkjes, als je daar geïnteresseerd in bent.” Presentator Wilfred Genee haakte daarop in door te grappen over een anekdote. “Ik heb er nog wel een van een jaar of vijftig geleden”, repliceerde Derksen.

Kleinschalig protest

Een groep demonstranten verzamelde vlak voor de start van de uitzending aan de studio waar ‘Vandaag Inside’ opgenomen wordt. Ze protesteerden tegen de terugkeer van het programma op televisie. Het ging om zo’n tien à vijftien personen die joelend voor het gebouw stonden. Ze hadden borden en spandoeken bij, met teksten als ‘Rape culture inside’, ‘Geen platform voor rape culture’, ‘Stop die kaars in je eigen aars’ en ‘Geen bühne voor racisme en seksisme’.

Ruim twee weken was het SBS6-programma van de buis. Derksen had in de televisie-uitzending een verhaal opgehangen van vijftig jaar geleden. ‘De Snor’ zou - in zijn tijd als profvoetballer - na een stapavond met een keeper van Veendam bij twee vrouwen thuis beland zijn. Aanvankelijk stelde hij dat hij daar een dronken en bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd had. Een dag later wijzigde hij zijn verhaal en vertelde hij dat hij een kaars “tussen haar benen had achtergelaten”.

Bedolven onder kritiek

Derksen werd bedolven onder kritiek. Sponsors trokken zich terug, tafelgast Roos Schlikker zegde haar medewerking op en het Openbaar Ministerie verklaarde een onderzoek in te stellen. Derksen stapte ook zelf op omdat hij zich niet gesteund voelde door de Talpa-directie, maar ging uiteindelijk toch weer gesprekken aan.

Onderweg raakte hij veel kwijt. Zijn radioprogramma’s bij Radio Rijnmond, Radio West en RTV Noord-Holland mocht hij niet meer presenteren. Bij het Bluesfestival in Grolloo was hij niet meer welkom en zijn theatershow werd gecanceld. “Die hele cancelbeweging is me rauw op mijn dak gevallen, maar het is tegenwoordig de trend. Daar ontkom je niet aan. Mensen van wie ik dacht dat ze vrienden waren, hebben me keihard laten vallen”, besloot Derksen.

