“Ik denk dat ik al 15 à 20 standjes van de Kamasutra gedaan heb”: voor het eerst gaan twee veertigers ‘Uit De Kleren’

TV Volgende week in ‘Lisa’: er speelt iets tussen Pilar en Jelle, en waarom wil Zoë niet dat haar ouders langskomen?

20 februari De verhaallijnen waarin Lisa een hoofdrol speelt, blijven zich volgende week opstapelen in de telenonvelle. Bovendien is het rond Jonas de volgende dagen even wat rustiger. Geen erg, want genoeg ellende voor Lisa. Niet in het minst in verband met het Brouwhuis.