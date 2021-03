“Ik dacht dat er een vliegtuig was neergestort”: fictiereeks over aanslag op luchthaven van Zaventem nu te zien op VTM GO

TVOp 22 maart 2021 is het exact vijf jaar geleden dat de luchthaven van Zaventem werd opgeschrikt door een terroristische bomaanslag. Die ochtend zouden de laatstejaarsstudenten van het Sint-Ritacollege in Kontich op reis vertrekken naar Rome. Twee van hen goten hun verhaal in de fictiereeks ‘22/3: Wij waren daar’.

Wat een onvergetelijke eindejaarsreis moest worden, eindigde voor deze studenten in een traumatische ervaring. In de jaren die erop volgden, probeerden ze elk op hun manier om de gebeurtenis te verwerken. Jaap Van Veen en Tim Tielemans goten daarom hun verhaal in een zesdelige fictiereeks.

Niemand dacht aan een terroristische aanslag toen de eerste bom ontplofte in de luchthaven van Zaventem. “Die eerste knal was een heel dof geluid en klonk alsof het van boven kwam. Ik dacht dat er een vliegtuig op het plafond was gekomen of dat er een gaslek was. Alleszins niet dat het om een aanslag ging”, vertelt Tielemans. “Tot er enkele seconden later een mensenmassa op ons kwam aflopen. Er brak paniek uit waardoor bleek dat er echt wel iets aan de hand was”, vertelt Liesbeth Van Geenhoven, leerkracht aan het Sint-Ritacollege.

Kleine scherven in de lucht

Daarna volgde een tweede knal, maar deze keer veel dichterbij. “Er kwam een oranje gloed van licht die over je heen walste. Er vlogen allemaal kleine scherven in de lucht en ik voelde dat die mijn jas en mijn benen raakten. Dat duurde misschien een halve seconde, maar het leek alsof dat tien seconden duurde,” herinnert leerkracht Oliver Debeuf zich. Elke leerling of leerkracht die op dat moment aanwezig was, ging op een heel andere manier om met de doodsangsten die ze uitstonden. Waar de ene persoon vluchtte voor zijn leven, bleef de andere doodstil liggen op de grond.

Een aantal leerlingen vluchtte een klein kamertje in waar ze zich wilden verstoppen. “Op dat moment dacht ik ‘wauw, ik heb zo’n domme keuze gemaakt’. Ik ben hier gewoon in een hokje gelopen. Ik zit hier als een rat in een val, bij wijze van spreken. Ze kunnen hier elk moment binnenkomen met kalashnikovs en ons allemaal neerschieten. Dat is het moment waarop iedereen begon te sms’en naar hun familie. Ik had mijn mama laten weten dat alles wel goed zou komen, omdat ik niet wilde zeggen dat ik dacht dat ik ging doodgaan, maar ik wilde wel iets van rust geven. Stel dat ik zou sterven, dan waren mijn laatste woorden wel dat alles goedkomt”, getuigt leerling Maxime Ver Elst.

Niemand van de leerlingen of leerkrachten raakte gewond, maar oké waren ze niet, vertelt leerling Sofie Van Den Eynden. “Een paar politiemensen kwamen om de haverklap vragen of het ging. Dat was zo’n absurde vraag. ‘Nee, het gaat niet, maar wat moet ik doen’.”

Jong talent

Zes jonge talenten vertolken in ‘22/3: Wij waren daar’ de hoofdpersonages en geven de leerlingen en leerkrachten achter de verhalen een gezicht. Denk maar aan Jonathan Michiels, Zita Windey, Idries Bensbaho, Pepijn Vandelanotte, Sofia Ferri en Britt Das. Al spelen er naast enkele nieuwkomers ook enkele bekende namen mee in de reeks. Zo staat Marleen Merckx voor het eerst op de set met haar dochter Britt en spelen zij ook in de reeks moeder en dochter. Daarnaast zijn er rollen weggelegd voor onder meer Bas Van Weert, Tom Ternest, Marc Stroobants, Els Beatse, Hans Van Cauwenberghe, Eva Binon en Alejandra Theus.

De eindsong die in de slotaflevering te horen is, is van de hand van Camille Dhont. Zij schreef het nummer ‘9 seconden’ speciaal voor de reeks, geïnspireerd op het verhaal en de getuigenissen van degenen die erbij waren tijdens de aanslagen in Zaventem.

‘22/3: Wij waren daar’ is op zaterdag 20 maart om 21.55 te zien bij VTM en vanaf vandaag op VTM GO.

LEES OOK: