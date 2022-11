“Ik ben ‘shell shocked’ door het nieuws”: Nic Balthazar en Phara de Aguirre reageren op ‘bijltjesdag' bij VRT

TVBij de openbare omroep VRT vinden momenteel de gesprekken plaats met 41 medewerkers die eind dit jaar gedwongen moeten vertrekken in het kader van het transformatieplan. Het totale aantal ontslagen in de besparingsperiode tot 2025 is wel verder teruggedrongen tot 61 voltijdse equivalenten, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. Onder meer reportagemaakster Annick Ruyts deelde op haar Facebookpagina dat de openbare omroep haar aan de deur gezet heeft. Phara de Aguirre (61) beschreef op Twitter dat de aangeslagenheid onder de collega’s groot is.

Vorige week raakte bekend dat de openbare omroep ongeveer 68 werknemers zal ontslaan. Die maatregel maakt deel uit van het transformatieplan dat goedgekeurd is door de raad van bestuur van VRT. Intussen gaat het nog om 61 contractuele medewerkers: 41 van hen moet eind dit jaar gedwongen vertrekken, 20 anderen zullen in 2024 of 2025 moeten vertrekken. Eén en Canvas worden het zwaarst getroffen, zeggen verschillende vakbondsmensen. Wie z’n job verliest, kreeg begin deze week een uitnodiging voor een gesprek met HR. “Bijltjesdag bij VRT”, aldus Phara De Aguirre op Twitter. “In de ene gang tranen bij collega’s die een vergaderverzoek gekregen hebben, in de andere gang opluchting bij collega’s die dat niet gekregen hebben. Het cijfer 67 krijgt gezichten. Veel gezichten van fijne collega’s.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onder meer Annick Ruyts gaf op sociale media te kennen dat ze ontslagen is: “Mooi verjaardagscadeau van de VRT. Na 33 jaar...” Ruyts vierde twee dagen geleden haar 59ste verjaardag en maakte voor de openbare omroep onder meer de reportagereeksen ‘Grenzeloze liefde’ en ‘We are from Belgium’. Haar laatste functie bij de VRT was die van eindredacteur bij het Canvas-programma ‘Alleen Elvis blijft bestaan’. Thomas Vanverveken, die dat programma presenteert, reageerde dinsdag ook via Twitter: “Elk ontslag is een persoonlijk drama. Vandaag tientallen van die drama’s bij (dichte) collega’s en zelfs vrienden. Het is een gitzwarte dag voor alle VRT-medewerkers.” Ook op Eén werden de getroffen medewerkers een hart onder de riem gestoken. Tussen de uitzendingen door werden dinsdagavond pancartes getoond met steunbetuigingen voor de ontslagen VRT-collega’s. “We leven mee met alle collega’s die de VRT de afgelopen dagen hebben moeten verlaten. Het programma dat u nu ziet was er zonder hen niet geweest”, was er te lezen.

Shell shocked

Volgens onze bronnen zou ook Ineke van Velzen, die bijna 31 jaar voor de openbare omroep werkte als researcher en redacteur, ontslagen zijn. Dat meldde ook regisseur Nic Balthazar op sociale media. “I’m shell shocked als ik verneem wie bij Eén en Canvas koudweg aan de deur is gezet", klonk het. “De ene mooie dag maak je een zonnig groepsportret van het fijne groepje waarmee je ‘De Inzichten' mag maken. Op deze droeve dag moet je horen dat zowel je regisseur als je eindredacteur ontslagen zijn, twee superfijne mensen die ruim meer dan een kwart eeuw alles hebben gegeven voor VRT, en er nog altijd voor de volle 100% voor gingen. Dat is een triest verlies voor het instituut dat ooit het huis van vertrouwen was." Om af te sluiten met: “Zo veel fantastische, creatieve mensen waar ik over de jaren heen mee heb mogen samen werken dat ik armen te kort heb om hen vanavond te kunnen omarmen. Oh boy... Wat een zuur ‘25 jaar Canvas’-feest zo plots. ...”

Ook Karolien Taverniers zou aan de deur gezet zijn. Zij won in 1994 de verkiezing van Miss Belgian Beauty en was al meer dan elf jaar aan de slag als reporter voor het dagelijkse magazine ‘Iedereen Beroemd’. Bij dat laatste programma zouden in totaal drie redacteurs gesneuveld zijn. Als besparingsmaatregel zouden er in de toekomst vaker herhalingen van het magazine getoond worden, zoals de ‘best of 2022'-episodes die binnenkort op de buis komen. Productiehuis De Chinezen en de VRT blijven het programma in de toekomst wel samen maken, zo wordt ons verzekerd. Radiozenders Studio Brussel en MNM, die al een tijdje kampen met slechte luistercijfers, zouden gespaard gebleven zijn tijdens deze ontslaggolf.

Ondersteunende maatregelen

De directie van de VRT stuurde maandag en dinsdag mails naar de betrokken personen met een uitnodiging voor een gesprek over hun ontslag, zo bevestigen Carlos Van Hoeymissen van ACV en Wies Descheemaeker van ACOD. De gesprekken vinden daags nadien plaats, dus op dinsdag en woensdag, zeggen ze. Beiden geven ook toe dat Eén en Canvas in verhouding het zwaarst getroffen worden.

“We zijn bezig het transformatieplan uit te voeren”, bevestigt ook VRT-woordvoerder Bob Vermeir. In dat kader worden er gesprekken gevoerd met medewerkers die gedwongen moeten vertrekken. Het gaat om 41 mensen van wie het contract eind dit jaar stopgezet wordt, zegt hij. De woordvoerder benadrukt dat er “een ruim pakket aan ondersteunende maatregelen” is, zoals outplacement, begeleiding en indien nodig ook psychologische ondersteuning. “Maar het blijft natuurlijk een moeilijke boodschap” voor de betrokkenen.

De raad van bestuur van de VRT keurde het transformatieplan 2023-2025 een week geleden goed. Het aantal gedwongen ontslagen werd verminderd tot ongeveer 68, tegen een initieel aantal van 116. Intussen is dat aantal dus verder verlaagd, tot 61 voltijdse equivalenten, zegt Vermeir nog. Dat heeft te maken met mensen die toch vroeger dan gepland met pensioen gaan en met vacatures die zijn geschrapt, aldus de VRT-woordvoerder. Eenenveertig van hen moeten de VRT dus na dit jaar verlaten, voor de anderen zou dat in 2024 of 2025 zijn. “Maar we bekijken of we dat aantal nog verder kunnen matigen”, aldus Vermeir.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zwarte dag

ACOD’er Descheemaeker spreekt van “één van de zwartste dagen in de geschiedenis van de VRT. De openbare omroep wordt in het hart en in de ziel getroffen door het ontslag van de collega’s”, zegt de vakbondsman. De vakbonden bekijken volgens hem nog of er nog acties volgen.

De openbare omroep moet besparen van de Vlaamse regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken. CEO Frederik Delaplace stelde in april een eerste versie van het transformatieplan voor, dat na bijstellingen vorige week door de raad van bestuur werd goedgekeurd. Behalve de gedwongen ontslagen, omvat het ook het niet vervangen van een vijftigtal natuurlijke uitstromers en het uitbesteden van de productie van ‘Thuis’. De soap zal vanaf begin volgend jaar geproduceerd worden door productiehuis Eyeworks.

Wat met ‘Thuis?’

Bij ‘Thuis’ worden er in het kader van het transformatieplan trouwens geen acteurs en crewleden ontslagen. Alle vaste medewerkers, die nu nog op de payroll staan van de openbare omroep, maken binnenkort allemaal de overstap naar de nieuwe werkgever Eyeworks. Er verdwijnen door het besparingsplan dus geen vaste personages uit de soap. Ook de freelancers die op dit moment nog voltijds werken voor ‘Thuis’, blijven allemaal aan de slag, maar sturen hun facturen als zelfstandige vanaf januari wel niet meer naar de VRT, maar voortaan rechtstreeks naar Eyeworks.

‘Thuis’ werkt naast de 70 vaste medewerkers en de ongeveer 70 freelancers, ook nog met VRT-medewerkers die slechts af en toe of deeltijds voor de serie aan de slag zijn. In die categorie van sporadische medewerkers zouden er wel ontslagen kunnen vallen, maar daar wilden de makers van ‘Thuis’ om privacy-redenen geen uitspraken over doen.

‘Thuis’ lijkt zo gespaard te blijven bij deze ontslagronde, al is het nog altijd niet helemaal duidelijk of de cast en crew op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden zwaar moesten inleveren, zoals ze enkele weken geleden bij een betoging en enkele werkonderbrekingen beweerden. De directie van de VRT hield altijd vol dat de ploeg van dezelfde voorwaarden zou kunnen blijven genieten.

KIJK. In twee minuten uitgelegd wat het transformatieplan precies inhoudt:

Lees ook: