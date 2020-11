“Ik ben nooit een seut geweest, wél een pyromaan”: de leukste momenten uit de 15de ‘Slimste Mens’-aflevering

Er valt echt niks te beginnen tegen Slimste Bulldozer ter Wereld Ella Leyers, die, zoals afgesproken een t-shirt droeg met de afbeelding van het gezicht van vorige deelnemer Dvtch Norris. Bij haar vijftiende deelname speelde ze van slecht tot rotslecht met een erg fletse 202 seconden als eindscore. En met liefst 135 seconden achterstand op nieuwkomer Els De Schepper in de finale. Want, o ja, het was die rare dichteres die koeltjes alweer won. Maar De Schepper bakte er absoluut niks van in haar finale. Ze produceerde welgeteld zes goede antwoorden op zes vragen. Ella Leyers overklaste haar met vijftien goede antwoorden. Pleit beslecht en dus klaar voor een zestiende deelname. Daar wacht zanger en wederhelft van ex-K3 Kristel Verbeke om het haar moeilijk te maken.

Aflevering vijftien was niet meteen om in te kaderen. Er werd matig gespeeld, met vooral een filmpjesronde die we beter snel kunnen vergeten. De Schepper kreeg een zetje in de rug met een vraag over de 80ste verjaardag van Will Tura. Ella moest de voornamen van een paar Down the Road-kandidaten weten, Delphine kreeg een fragment over de treinramp in Buizingen in 2010.