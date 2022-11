“Ik ben gebeten”: bij één van de duo’s loopt het heel even fout in ‘Alex Agnew’s Fear Factor’

TV Grote finale van ‘Eurosong 2023’ vindt plaats in Paleis 12 (en jij kan erbij zijn)

Op zaterdag 14 januari vindt de finale plaats van ‘Eurosong 2023' in Paleis 12 in Brussel. Tijdens die spannende liveshow komen we eindelijk te weten wie ons land zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Wordt het Loredana, Hunter Falls, of misschien toch The Starlings? Het beslissende moment kan je vanop de eerste rij meemaken, want tickets voor de grote finale zijn vanaf maandag 21 november 2022 te koop.

