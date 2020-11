“Ik ben enorm verdrietig geweest”: zo gaat het nu met de koppels uit ‘Boer zkt Vrouw’

TVDat het een bijzonder geslaagde editie was van ‘ Boer zoekt vrouw ’, bleek vorige week al, toen vijf van de zes boeren de liefde vonden dankzij het programma. Maar zijn die vijf koppels nog gelukkig met elkaar? Dina en An gingen hen opzoeken.

Boer David eindigde na de boerderijweek met Sarah. Tijdens hun romantisch tripje werd al snel duidelijk dat haar gevoelens sterker aanwezig waren dan die van hem. “Voor mij was het na de reis nog niet volledig", zegt David. “We waren naar mijn gevoel nog geen koppel." Toch hield dat de twee niet tegen om samen dingen te ondernemen. “We hebben toen gemerkt dat mijn gevoelens voor haar niet sterk genoeg zijn", geeft David echter toe. “Dus daar is het bij gebleven. Ik denk dat zij er misschien anders over dacht, maar het moet van twee kanten komen, hé. We zaten in de goede richting, maar iemand leren kennen verloopt niet altijd sprookjesachtig."

Bart en Céline kreeg al snel gevoelens voor elkaar en leken ook echt voor elkaar gemaakt te zijn. Dina is dan ook opgelucht wanneer ze de twee bezoekt op de boerderij van Bart. “Het is nog altijd grote liefde, ja”, glundert Bart. “Ik had meegedaan met het idee van: we zien wel. Maar dat daar dan uiteindelijk de ware tussen zit...” En hij vervolgt: “Ik zie en voel dat het goed zit tussen ons. Ik ben er ook honderd procent zeker van dat Céline hetzelfde voelt. Ja, ik ben er tweehonderd procent zeker van dat het goed komt tussen ons.”

Boer Tristan kreeg al snel gevoelens voor de Nederlandse Lucas. Pas op citytrip durfde Lucas deze gevoelens beantwoorden. Nadien ontdekten ze dat ze vooral hele goeie vrienden zijn, maar op relationeel gebied is het helaas niets geworden. "Op het gebied van relaties gaan we elkaar niet gelukkig maken", verwoordt Lucas het. “Jammer, want ik dacht echt dat we als koppel door het leven zouden gaan", vult Tristan aan. “Maar ik ben ervan overtuigd dat we allebei wel goed terecht gaan komen."

Bij Boer Frits was er meteen sprake van liefde op het eerste zicht toen hij Hanne voor het eerst zag verschijnen. Hij koos haar dan ook uit alle dames om mee op romantische trip te gaan. Hanne voelde hetzelfde en ze zijn het sprekende bewijs dat liefde op het eerste zicht dus echt bestaat. “Wij zijn gelukkig met elkaar", klinkt het bij het gelukkige koppel. “Ik heb hier al uren versleten bij die kuikentjes”, lacht Hanne. En ook Frits is blij: “Ik heb erg veel aan haar”, zegt hij. “Ze is het winnende lootje uit de loterij. Liefde op het eerste gezicht kan dus toch uitkomen."

Uit alle dames die Dries op de boerderij over de vloer kreeg, koos hij Melissa uit voor de romantische trip. Zij uitte al snel haar gevoelens voor hem, maar bij hem bleven de gevoelens uit. Toch heeft de stralende broer Dries nog een verrassing voor An. “Ik was aan het kijken naar ‘Boer zoekt vrouw' toen ik een berichtje kreeg van een meisje, Melanie, die ik van vroeger kende. Ik heb meteen de koe bij de horens gevat en gedacht: als het goed is, ga ik er gewoon voor gaan." En dat het goed zit, is duidelijk: “Melanie geeft mij echt een warm gevoel vanbinnen. Ik kan het moeilijk beschrijven", zegt Dries. “Ik voel me goed bij haar. Dus ja, ik ben verliefd.”

Veerle koos Thibaut om mee op romantische trip te nemen. Ze kreeg al snel gevoelens voor hem en de twee maakten zelfs grote plannen om samen te wonen. Toch voert An nu een moeilijk gesprek met Veerle. “Ik zit hier alleen, hé. We zijn niet meer samen", bekent de boerin. “Ik vind het ook erg jammer. We hebben een hele leuke tijd gehad hier. Na de reis zijn we in het echte leven gestapt en dat ging heel goed. Hij woont best ver, dus dat was wel een heel geregel. Dus het logische gevolg was dat hij naar hier ging komen.” Maar twee weken voor de geplande verhuis, sprong de relatie af. “Wat er is misgegaan? Ik weet het niet”, zegt een duidelijk geëmotioneerde Veerle. “Het is zijn keuze geweest. Hij heeft gebeld om te zeggen dat hij zich er niet goed bij voelde. Ik ben er enorm verdrietig van geweest. Allee, geweest. Nog steeds.”

Thibaut beëindigde totaal onverwacht de relatie tussen hem en Veerle. Dat hij dat via de telefoon doet, maakt An boos. Ze vindt dan ook dat hij Veerle enkele antwoorden verschuldigd is en brengt de twee ex-geliefden opnieuw samen. “Hoe het komt?”, antwoordt Thibaut op de vraag van Veerle. “Ik heb het hier altijd heel goed gehad. Het enige probleem is dat dat ene gevoel, dat je volgens mij moet hebben om lange relaties in stand te houden, er bij mij jammer genoeg niet was. Er zijn momenten geweest waarop ik dacht dat het zou komen, maar dat kwam toch niet.”

Veerle snapt niet dat Thibaut dan wel meeging in hun gezamenlijke verhaal. “Het is niet dat ik je niet graag had, maar het was niet voldoende of het was te vroeg”, klinkt het bij Thibaut. “Ik heb soms laten merken dat ik wat meer tijd nodig had. Ik had het echt veel liever anders allemaal gehad. En ik snap dat ik je gekwetst heb", zucht hij. “Ik vind het gewoon heel erg", beaamt Veerle. “Maar het is wat het is, hé.”

Aflevering gemist? Bekijk ‘Boer zkt Vrouw’ op VTM GO.