“Ik ben een beetje verslaafd aan de liefde, denk ik”: voor het eerst 50-plussers in ‘Blind Getrouwd’

Binnenkort is te zien hoe Sven (50) in het huwelijksbootje stapt met de 56-jarige Veerle. De twee waren allebei eerder al eens getrouwd, maar dat ziet Sven vooral als een voordeel. “Ik ga ervan uit dat je bij elke tegenslag reflecteert", legt hij uit. “Je start een huwelijk met het idee: dit is voor eeuwig en altijd. En wanneer dat dan niet zo blijkt te zijn, moet je even reflecteren, vaststellen wat er fout is gelopen en nadenken over hoe je dat de volgende keer kunt vermijden.”