“Ik begon te wenen... op Crocs”: Peter Van de Veire vertelt over zijn huwelijksaanzoek in ‘De allerslimste mens ter wereld’

TV Productie maakt het Bart Cannaerts aartsmoei­lijk, maar maakt dat ook een verschil in ‘De Allerslim­ste Mens’?

Hij blijft winnen. Of overleven. Al maakten de programmamakers het hem dit keer wel écht héél erg moeilijk. Een fotoronde over alle mogelijke bonensoorten en een filmpje over de Netflixreeks ‘Jeen Yuhs’. Wij wisten er niks van, u mogelijk ook niet. Geen rechtstreekse overwinning dus voor Bart Cannaerts. Maar in een onwaarschijnlijke finale redde Bart - alweer - zijn vel.

30 september