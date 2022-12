Ierse remake van ‘Clan' genomineerd voor twee Critics Choice Awards

Livios Zet je ramen tien minuten helemaal open: met deze 5 tips hou je de lucht in je woning ook bij vriestempe­ra­tu­ren gezond

Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild is dan de buitenlucht? Bacteriën, microben, mijten, schimmels en vluchtige organische stoffen (VOS) voelen zich binnen in hun sas. Gezonde lucht in je woning is het hele jaar door belangrijk. Alleen is dat in de winter moeilijker dan in de rest van het jaar. Met deze tips van bouwsite Livios hou je de lucht in je woning ook tijdens het koudste seizoen gezond.

