Iedereen wil de finale van ‘Stranger Things’ zien: in verschillende landen lag Netflix even plat

TV Fien Germijns trapt vanavond zomerse ‘Switch’ af met deze vijf swingende en switchende kandidaten

De titel van het programma is niet veranderd. Het is ook deze zomer gewoon ‘Switch’. De inhoud is niet veranderd. Vijf kandidaten spelen elke avond voor 1.000 euro. Wel is er een nieuwe presentatrice: Fien Germijns. Bekend van Studio Brussel en van de voorjaarsquiz ‘De Dag van Vandaag’. Fien trapt ‘Switch’ vanavond af met volgende kandidaten.

27 juni