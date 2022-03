Iedereen gaat terug in de tijd: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

NETFLIX

‘The Adam Project’ - vanaf 11 maart op Netflix

Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om terug te gaan in de tijd en je jongere zelf te ontmoeten? Zouden jullie elkaar wel leuk vinden? The Adam Project bewijst dat het antwoord nee is... maar ook ja. Een door de tijd reizende piloot (Ryan Reynolds) moet samenwerken met zijn jongere zelf en zijn overleden vader om zijn fouten uit het verleden te herstellen en tegelijkertijd de toekomst te redden. Naast Reynolds zien we ook Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener en Zoe Saldaña aan het werk.

‘Outlander’, seizoen 6 - vanaf 7 maart op Netflix

Goed nieuws voor fans van ‘Outlander’, want na een pauze van 2 jaar is de reeks eindelijk terug met een zesde seizoen over de Britse vrouw die door de tijd reist om bij haar ware liefde te zijn. Het verhaal gaat verder in Amerika, waar de passionele geliefden Claire (Caitriona Balfe) en Jaime (Sam Heughan) zich ook aan het eind van het vorige seizoen bevonden. De Highlands van Schotland liggen ver achter hen, en de twee moeten nu uitdokteren hoe ze een leven kunnen uitbouwen in ‘de kolonies’. Dat gaat niet altijd van een leien dakje, gezien de volledige familie nog moet herstellen van trauma’s en verlies uit het verleden. Vooral Claire’s dochter, die pas recent uit het moderne tijdperk afreisde naar de jaren 1700, heeft het niet makkelijk.

‘Once Upon A Time... Happily Never After’ - Vanaf 11 maart op Netflix

Van de makers van het populaire ‘Once Upon A Time’ komt er nu de spin-off ‘Happily Never After’. Een koppel dat tegen wil en dank uit elkaar werd gehaald, zet alles op alles om elkaar terug te vinden en de vloek te breken die hun thuisstad overheerst. De vloek zorgt er namelijk voor dat niemand er nog verliefd kan worden, iets dat helemaal niet past binnen de sprookjeswereld.

DISNEY+

‘Turning Red’ - vanaf 10 maart op Disney+

In Disney en Pixars ‘Turning Red’ maken we kennis met Mei Lei, een zelfverzekerd meisje van 13 jaar dat heen en weer wordt geslingerd tussen het blijven van haar moeder’s brave dochter en de chaos van de puberteit. Haar overbeschermende moeder Ming laat haar dochter zelden alleen, een ongelukkige realiteit voor de tiener. En alsof het niet genoeg is dat haar interesses, vriendschappen en lichaam veranderen, verandert ze telkens ze zich iets te veel opwindt (en dat is zo ongeveer altijd) in een enorme rode panda! Geregisseerd door Oscarwinnaar Domee Shi (van de Pixar short ‘Bao’) en geproduceerd door Lindsey Collins.

‘Aliens vs. Predator - Requiem’ - vanaf 11 maart op Disney+

De inwoners van een landelijke plaats in Colorado belanden midden in een strijd tussen twee kwaadaardige, buitenaardse wezens. De populatie zal de handen ineen moeten slaan om zich te wapenen tegenover het hevige geweld.

‘Murder and Justice: The Case of Martha Moxely’- Vanaf 9 maart op Streamz

Op 30 oktober 1975 werd de 15-jarige Martha Moxley vermoord door een onbekende aanvaller buiten het huis van haar familie in Connecticut. Haar lichaam werd vervolgens achtergelaten onder een boom in haar achtertuin, waar het de volgende ochtend werd gevonden. 44 jaar lang heeft haar moordenaar de gerechtigheid ontweken, en theorieën blijven circuleren. Tot op de dag van vandaag blijft de moord op Martha Moxley onopgelost. Een nieuw team van onderzoekers onderzoekt echter de belangrijkste theorieën en bewijzen opnieuw in ‘Murder and Justice: The Case of Martha Moxley’.

‘Nobody’ - Vanaf 9 maart op Streamz+

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) is vader die overal waar hij komt geen enkele indruk achterlaat. Wanneer twee dieven in zijn huis inbreken is dit voor Hutch het ultieme moment om zijn woede, waarmee hij al lang rondloopt, kwijt te kunnen. Op zijn weg naar brute vergelding worden duistere geheimen uit zijn verleden onthuld.

‘The Mauritanian’ - Vanaf 9 maart op Streamz+

Het waargebeurde verhaal van de Mauritaniër Mohamedou Ould Slahi. Slahi wordt door de Amerikaanse regering opgepakt en zonder enige vorm van rechtspraak en zonder aanklacht gevangen gezet in Guantanamo Bay. Hij krijgt hulp van de idealistische advocaten Nancy Hollander en haar assistent Teri Duncan. Met kleppers zoals Tahar Rahim, Jodie Foster en Shailene Woodley in een regie van Kevin MacDonald (‘The Last King of Scotland’).

‘The Croods: A New Age’ - Vanaf 10 maart op Streamz+

De prehistorische familie The Croods komt voor een hele grote uitdaging te staan. Ze moesten eerder al huis en haard achter zich laten. Nu krijgen ze ook nog te maken met een andere familie die de boel behoorlijk op zijn kop zet, de familie The Bettermans. Deze familie beweert dat ze beter ontwikkeld zijn dan zij. Met de stemmen van onder andere Nicolas Cage, Emma Stone en Ryan Reynolds.

