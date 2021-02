Idool-winnaar Dean verkoopt kunstwerk in ‘Stukken Van Mensen’

TV ‘Grey’s Anatomy’ krijgt na al die jaren eindelijk een eigen boek

5 februari Ben jij na al die jaren nog steeds verzot op ‘Grey’s Anatomy’? Dan hebben wij goed nieuws voor jou, want er is nu ook een boek over de populaire serie in de maak. In ‘How to Save a Life’ staan er meer dan 80 interviews met de cast en crew. Daarnaast mag je ook enkele exclusieve verhalen van achter de schermen verwachten.