Identiteit beschuldigde BBC-presentator bekendgemaakt door eigen vrouw: Huw Edwards. “Geen strafbare feiten”, volgens politie

De BBC-presentator, die al een hele week in het oog van de storm staat, heeft eindelijk een gezicht gekregen. Het gaat om nieuwslezer Huw Edwards (61), de man die wereldwijd het overlijden van de Queen aankondigde. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt in een statement. De man is met psychishe problemen opgenomen in het ziekenhuis. Vier jonge mensen hebben zich tot nu toe gemeld met beschuldigingen tegen de man. Hij zou geld geboden hebben voor seksueel getinte foto’s. Maar de Londense politie meldt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.

In haar verklaring zegt Vicky Flind, de echtgenote van Huw Edwards, dat haar man “lijdt aan ernstige geestelijke gezondheidsproblemen” en de afgelopen jaren verschillende depressies had. “Hij is nu opgenomen in een ziekenhuis waar hij voor de nabije toekomst zal blijven”. Ze roept tegelijk ook op om de familie de nodige privacy te geven. Edwards is bij ons vooral bekend omdat hij vorig jaar als BBC-nieuwslezer officieel het overlijden van Queen Elizabeth aankondigde.

De Britse politie heeft haar onderzoek afgerond naar een presentator van de Britse openbare omroep BBC, die beschuldigd werd van seksueel wangedrag, en zegt dat de man geen strafbare feiten pleegde. Dat bericht de BBC woensdag.

De presentator staat sinds zondag op non-actief nadat tabloid The Sun naar buiten kwam met het verhaal dat de tv-persoonlijkheid duizenden ponden zou hebben betaald aan een tiener in ruil voor expliciete foto’s. Het slachtoffer zou nog maar 17 jaar geweest zijn.

De politie sprak met de tv-persoonlijkheid, de tiener, de familie van de tiener en de BBC en heeft aan de oproep laten weten dat er geen verdere actie zal volgen. Daarom kan de BBC doorgaan met haar intern onderzoek naar de beschuldigingen.

Eerder vandaag raakte bekend dat er nog twee extra aantijgingen waren tegen Edwards. Een 23-jarige meldde dat de presentator meerdere malen geldbedragen had opgestuurd, hen om een foto had gevraagd en dat de twee elkaar tijdens de coronalockdown een aantal keren hadden gezien. “Hij heeft me drie keer geld gegeven. Hij begon me het gevoel te geven dat hij mijn eigenaar was, omdat hij me geld gaf. Hij had het altijd over zijn carrière en was erg arrogant”, getuigde de derde melder aan de Britse krant ‘The Sun’. In totaal zou de presentator het vermeende slachtoffer 650 pond (bijna 760 euro) hebben gestuurd.

Een vierde melding komt ook van een 23-jarige, die op 17-jarige leeftijd “griezelige en vieze berichtjes” van de presentator ontving via Instagram. Het ging om berichtjes met hartjes en kusjes. De presentator zei dat het enkel zijn bedoeling was om “beleefd te zijn”. Het vermeende slachtoffer kijkt er echter anders op terug: “Nu lijkt het griezelig omdat hij me berichten stuurde toen ik nog op school zat.”

De twee eerste beschuldigingen

De mediastorm werd in gang gezet door een eerste melding op 8 juli, gepubliceerd door ‘The Sun’. De ouders van het vermeende slachtoffer lieten weten dat de presentator geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige persoon in ruil voor expliciete beelden. Volgens hen gaat het om 35.000 Britse pond (zo’n 41.000 euro). De advocaat van het vermeende slachtoffer zelf liet intussen echter weten dat er niets waar was van dat verhaal.

De tweede melder is een jonge twintiger en leerde de man kennen via een datingapp. De presentator zou hem onder druk hebben gezet om elkaar te ontmoeten. Dat gebeurde nooit en het vermeende slachtoffer liet merken dat hij de presentator online wilde ontmaskeren. Daarop zou hij dreigende en agressieve berichten hebben gekregen van de presentator, die bang was dat zijn identiteit bekend zou worden.

