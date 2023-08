Iconische Amerikaanse ‘The Price Is Right’-presentator Bob Barker (99) overleden

TV Ondanks tegenval­len­de kijkcij­fers: Vlaams-Nederland­se serie 'Arcadia' genomi­neerd voor Europese televisie­prijs

De veelbesproken Vlaams-Nederlandse televisiereeks ‘Arcadia’ had een groot succes moeten zijn. Met een budget van meer dan één miljoen euro per aflevering, had de serie internationale allures. Toch vielen de kijkcijfers in die eerste paar weken fel tegen. Ondanks die teleurstellende cijfers, maakt de serie nu kans op een Europese televisieprijs. Dat werd zopas bekendgemaakt.