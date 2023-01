Iconisch ‘How I Met Your Mother’-personage Barney Stinson maakt intrede in tweede seizoen van spin-off

Grote rol

Hoewel zijn aandeel in de eerste aflevering maar klein was, meldt ‘TV Line’ wel dat de Emmy-winnaar in de loop van het tweede seizoen meermaals zal verschijnen. Aan de ‘Daily Mail’ vertellen makers Isaac Aptaker en Elizabeth Berger: “We hielden een creatieve meeting met hem om te praten over wat we dachten, en dat was het. Hij zag het meteen zitten om terug mee te doen.” Op de vraag of Neil’s personage, Barney, mogelijk Sophies vader zou kunnen zijn, bevestigde Isaac dat dit niet het geval was. De makers van de show gaven niet al te veel details over zijn rol in de spin-off serie, maar onthulden wel dat we dit seizoen meer te weten komen over het huidige leven van Barney en dat hij een grote invloed zal hebben op het verhaal van dit seizoen.