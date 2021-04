Ianthe Tavernier en Saartje Vandendriessche krijgen eigen tv-programma

Er wordt in de eerste fase van start gegaan met een ‘light versie’ van de zender, waarbij de programma’s geleidelijk aan geïntroduceerd worden bij de kijkers. Zo zal men kunnen kijken naar James Corden met z’n ‘Late Late Show’ en ‘The Drew Barrymore Show’. Ook eigen producties zullen op Pickx+ te zien zijn zoals vanaf 28 mei de talkshow van Saartje Vandendriessche: ‘Saartje!’. “Ik hou wel van een stevige uitdaging. Ik ben zeer blij met de kans en het vertrouwen dat Proximus me schenkt én de mogelijkheid die VRT me geeft om dit uitstapje te maken. Een eigen talkshow is altijd al een stiekeme droom van me geweest. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om samen met mijn productieploeg een leuke en gevarieerde show te maken die de kijkers kan boeien en waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen”, vertelt Saartje.

Babbelkous

Ook ‘De Buurtpolitie’-actrice en zangeres Ianthe Tavernier zal er haar eigen programma presenteren. Met ‘Fresh Viral’ zal ze de kijkers onderdompelen in de wondere wereld van de virale content en die van onze sterren. “Presenteren op televisie of radio stond al lang op mijn lijstje, maar kan ik nu dus ook eindelijk afvinken. Ik moet gezien mijn geringe ervaring uiteraard nog groeien in deze rol, maar het zou me wel moeten liggen denk ik, want ik ben een echte babbelkous (lacht). Van mijn eerste draaidag voor ‘Fresh Viral’ heb ik echt genoten. Het was zo leuk om nog eens met mensen, coronaproof uiteraard, op de set te staan! Het smaakt absoluut naar meer en ik hoop dat de kijkers er binnenkort ook van genieten”, aldus Ianthe.