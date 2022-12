Hypochonder Pedro Elias: “Toen ik las over die beentumor, had ik kunnen beginnen braken. Ik heb meteen een sms naar de dokter gestuurd”

TV VTM wint zilveren Global Promax Award voor trailer tweede seizoen ‘The Masked Singer’: “We zijn enorm trots”

VTM ging in de nacht van 8 december in New York aan de haal met een zilveren Global Promax Award in de categorie ‘Best In-House Program Promo’. De televisiezender ontving deze prestigieuze award voor de lanceringstrailer van het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’, die hierboven te bekijken is. “De volgende keer gaan we voor goud", klinkt het enthousiast bij Walter Hilhorst, Creative Director On Air Communicatie bij DPG Media.

