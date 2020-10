Hyacinth Bucket uit ‘Schone Schijn’ is al 30 jaar op tv: dit zijn haar beste momenten

TV 30 jaar ‘Schone Schijn’: hoe gaat het vandaag met Hyacinth en de rest van de cast?

22:55 De telefoon gaat. Hyacinth snelt naar het toestel, alles om te voorkomen dat echtgenoot Richard haar voor is. Die zou wel eens de zeepbel kunnen doorprikken, alleen al door zijn achternaam uit te spreken: Bucket (emmer). Zij maakt er liever Bouquet (boeket) van. “Lady of the house speaking…” Een scenario dat we 30 jaar later nog altijd perfect herkennen. Maar hoe zou het vandaag zijn met de cast?