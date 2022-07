“Hun lichamen hingen omhoog, als takken aan een boom”: hoe elf leden van één gezin een gruwelijke dood stierven

TV Andy Peelman is er niet meer bij, maar er komt toch een nieuwe film van ‘De buurtpoli­tie’

Goed nieuws voor de fans van ‘De buurtpolitie’. Er is een nieuwe bioscoopfilm over de agenten uit de VTM-reeks in de maak. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Welke acteurs gaan meespelen is nog onduidelijk, al lijkt wel vast te staan dat de opnames zonder Andy Peelman (38) moeten verlopen.

