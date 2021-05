Huizenopruimer over zijn opmerkelijkste vondst: “In de tuin vonden we een baby. Hij werd mijn broer”

Ronny haalt al meer dan veertig jaar huizen leeg, hij nam de zaak van wijlen zijn vader over. Gevraagd wat het meest opmerkelijke was dat hij ooit vond, antwoordt hij: "Hij zal het misschien niet graag hebben dat ik het vertel, maar mijn pa en ik hebben mijn jongste broer gevonden, in 1975." Aan de telefoon doet Ronny ons zijn verhaal. "Pa werd gecontacteerd door een man wiens vrouw weggegaan was, hij wou zelf ook de woning verlaten. Nadat we alles geregeld hadden en de man vertrokken was, begonnen we de meubelen op te laden. Plots hoorden we lawaai in de hof. We dachten dat het een dier was, maar zagen een kinderwagen met een baby, verbrand door de zon. We hebben het kind meegenomen naar huis. Mijn ouders haalden de huisdokter erbij, die vaststelde dat de baby uitgedroogd was. Ook de gerechtelijke diensten werden verwittigd. D. zou opgehaald worden door Kind & Gezin, dat zijn ouders zou opsporen, maar hij is altijd bij ons gebleven."