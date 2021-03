Huismeesterspel gaat fout voor Jill: kotsmisselijk door zware fysieke proef

TV RECENSIE. ‘Flikken BXL’: “De voi­ce-over klonk dramati­scher dan Oprah tijdens haar interview met Meghan”

19 maart Onze tv-recensenten laten hun kritische blik vallen op elk nieuw programma. Meteen na uitzending lees je hier hun mening. Vandaag bekijkt Bram De Brabander ‘Flikken BXL’, een docureeks over het grootste en meest controversiële politiekorps van ons land. Daarin werd geen fraai beeld geschetst over onze hoofdstad. “De voice-over klonk dramatischer dan Oprah Winfrey tijdens haar interview met Harry en Meghan: ‘Hier woedt een grote drugsoorlog. In die oorlog worden zelfs kinderen ingezet. Welkom in Brussel.’”