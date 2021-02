Huismeester Mike overspeelt z’n hand bij ‘Big Brother’: “Het vertrouwen niet waard”

Als er dit seizoen van ‘Big Brother’ een exit is die voor heel wat traantjes zorgde, dan is het ongetwijfeld die van Thomas (24) wel. Hij werd samen met z’n BFF Jill (22) genomineerd, en moest uiteindelijk het onderspit delven tegen de Nederlandse blondine. Om het allemaal nog net dat tikkeltje erger te maken, goot huismeester Mike (29) nog wat extra olie op het vuur met z’n geroddel...

Zo vertelt nieuwkomer Matt (19) aan Nick (30) dat Mike gezegd had dat de ‘fab five’ op hem zouden stemmen, als de huismeester daar geen stokje voor gestoken had. Iets dat de groep nooit heeft overwogen, maar wat voor de jonge en onzekere Matt de voorbije dagen in het ‘Big Brother’-huis wel als een zwaard van Damocles boven z’n hoofd hing.

Al blijkt niet veel later dat het gestook van Mike al enkele dagen aan de gang is. Zo is er ook nog datgene wat Mike tegen Zoey (29) heeft gezegd. Tegen de Belgische dj deed Mike namelijk z’n beklag over de innige band van Julie (34) en Michel (36). Zo vindt Mike dat die twee het té goed met elkaar kunnen vinden, en dat dit niet eerlijk is voor Julies partner. “Mike heeft bad vibes”, aldus Zoey. Waarop Julie helemaal breekt. En Michel vervolgens de confrontatie aangaat met Mike. Hij zegt hem dat hij absoluut niet gediend is met diens gedrag.

Vervolgens gaat ze de confrontatie aan met Mike en lijkt de ruzie min of meer van de baan. Even later praat ook de rest van de groep met Mike. Waarna de situatie opnieuw escaleert. Vooral Naomi (31) is erg aangedaan door de ontstane heisa. Zij dacht dat ze een goede band had met Mike, maar voelt zich verraden. “Het stoort me dat ik mensen blijf vertrouwen die het niet waard zijn”, snikt ze even later in de dagboekkamer. Iets zegt ons dat Mike volgende week wel eens genomineerd zou kunnen zijn...

Big Brother, elke werkdag om 22.30 uur op Play 4. Via goplay.be zullen de afleveringen wel steeds om 21u30 beschikbaar zijn. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

