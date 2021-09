Huishoudster Verhulstjes is mama van VTM-baas

"Ik werk intussen al negen jaar voor Gert", vertelt Martine in 'Dag Allemaal'. In het eerste seizoen van 'De Verhulstjes' zat ze in praktisch elke aflevering. In het huidige seizoen is haar rol veel kleiner, omdat die zich grotendeels afspeelt in Saint-Tropez. "Jammer dat ik niet meekon. Ik heb het nog even voorgesteld, maar het pakte niet. (lacht) Ze konden de villa in Oostduinkerke niet zo lang alleen laten. En ik moet bij mij thuis ook voor de kat zorgen."