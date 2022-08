‘Huis Gemaakt’-optrekje van Eline en Younes eindelijk verkocht: “Na veel interesse lag het bod boven de vraagprijs”

Het pand in Beringen stond te koop voor 395.000 euro, een prijs die het koppel naar eigen zeggen nooit zou kunnen betalen. “Het doet ons pijn”, aldus Eline. “Acht maanden lang hebben we naar dat huis toegeleefd, om dat te horen dat het onmogelijk is om er te gaan wonen.” Het nieuws kwam als een klap voor het paar, dat de 2de plaats behaalde in het programma. Zelfs een crowdfunding die maar liefst 30.000 euro opleverde, was niet genoeg om hun droom waar te maken. “Ons plan is nu om verder te sparen, en noodgedwongen uit te kijken naar een ander huis”, klinkt het.

Het huis werd dan maar op de markt gezet. Zondag vond er een kijkdag plaats voor fans, en makelaar Cédric Larbie is blij om te bevestigen dat het huis nu wél verkocht is. “Het pand is top qua originaliteit en creativiteit. Het is een beetje atypisch ingericht en er werd met gedurfde kleuren gewerkt. Je ziet dat er hart en ziel in gestoken is”, zei hij eerder al over het huis. De unieke look & feel heeft ervoor gezorgd dat er veel belangstelling was onder kopers. “Verschillende geïnteresseerden hebben een bod gedaan”, geeft Larbie mee. “Dat maakt dat het pand nu zelfs voor méér dan de vraag prijst verkocht is.”