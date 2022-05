‘Huis gemaakt’-koppels zetten hun tuin open voor de jury

Antwerpen rekent op de steun van Anaïs’ broer Simon, in Beringen schakelt Younes de hulp in van beste vriend Badr en in Boortmeerbeek wordt met de komst van Emiels papa Frank duidelijk dat de appel niet ver van de boom valt. Voor Anaïs & Cedric staat deadlinedag volledig in het teken van het afwerken van hun dakterras en het koertje, oftewel de Japanse zen-ruimte in wording. Eline & Younes bouwen dan weer verder aan hun kippenhok en in Boortmeerbeek hebben Alexia & Emiel de handen vol met de afwerking van hun zelf gemetselde barbecue. Raakt alles op tijd klaar? En welke tuin verovert de harten van de juryleden?