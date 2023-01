‘Huis gemaakt’ komt terug (maar wel met een twist)

TV Bom barst opnieuw in Nederland­se ‘Blind getrouwd’: vrouw gooit glas wijn in gezicht van echtgenoot

Het huwelijk tussen Martijn en Nicole in de Nederlandse ‘Blind getrouwd’ gaat van kwaad naar erger. Eerst was er hun vlammende ruzie in de wagen, maar ook dit keer is de bom gebarsten. In de nieuwe aflevering werd Nicole zelfs zó boos, dat ze een glas rode wijn in het gezicht van Martijn gooide. “Het was nog een dure wijn ook”, reageerde haar echtgenoot cynisch.

16:42