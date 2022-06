‘Huis gemaakt’-finalisten Younes en Eline na crowdfunding: “We wachten af voor een bod”

TVGeduld. Dat is het codewoord voor ‘Huis gemaakt’-finalisten Younes en Eline deze dagen. Een week nadat ze hun zelf verbouwde droomhuis door hun vingers zagen glippen, hopen ze met de 30.000 euro op hun crowdfunding-teller een bod te kunnen doen op hun woonst in Beringen.

“We willen heel graag een bod doen, maar we wachten af tot de makelaar het huis te koop stelt om de vraagprijs te weten”, zegt Younes. “We denken dat het tussen de 380.000 en 400.000 euro zal zijn en dan moeten we zo snel mogelijk met de bank samenzitten om te kijken hoeveel ze ons willen lenen. We wachten in spanning af, maar als we kunnen, gaan we er voor.”

Maar ook over een plan B hebben de Telenet-verkoper en de zelfstandige foodtruck-uitbaatster al nagedacht. “Impulsieve beslissingen gaan we zeker niet nemen, maar het is wel de bedoeling dat we met het geld een huis kopen. Is het niet ons zelf verbouwde droomhuis, dan wel een andere woning”, zegt Eline. “Hoe dan ook houden we al onze gulle gevers in de toekomst op de hoogte van het verloop.”

Acht maanden verbouwden de onervaren klussers aan hun huis. Voor hen was het programma de ultieme kans om Lena, de tienjarige dochter van Eline, een zekere toekomst te geven. “We hadden natuurlijk liever het huis gewonnen, maar we zijn iedereen ontzettend dankbaar voor de hulp die ze ons gaven. Zo’n crowdfunding hadden we helemaal niet verwacht, we prijzen ons echt gelukkig.”

