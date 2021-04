Huilende visagistes en verplichte Mercedes: 'Code van Coppens' lokt diva's uit Midden-Oosten naar Vlaanderen

Roses Are Blue, het productiehuis van Mathias Coppens, heeft een neus voor succesrijke formats. 'Down The Road' en 'Cupido Ofzo' werden al met succes aangeboden in het buitenland en ook 'Code van Coppens' heeft z'n weg gevonden naar onder meer Nederland, Wallonië en Denemarken. En binnenkort zal het format ook te zien zijn in zomaar even 24 Arabische landen tegelijk, van Marokko tot Irak. Uitzonderlijk toch wel. "Het is écht iets om fier op te zijn", zegt Mathias. "Superfier. Jammer van corona, want anders hadden vast nog meer landen het format overgenomen. Maar goed, dat kan nog komen."