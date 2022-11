Huidig seizoen van ‘Chateau Meiland’ verdwijnt even van de buis

Showbits Brecht uit ‘Blind getrouwd’: “Montage soms heel ongelukkig. Ik ben niet jaloers op Dziubi, ik ben geen golddigger”

Brecht en Dziubi, dat lijkt al van bij de start een ‘match made in heaven’ door de experts van ‘Blind getrouwd’. “Maar we waren zeker niet halsoverkop verliefd op elkaar”, bekent Brecht nu. Daarna volgde het grote kantelpunt: een fles of een kratje wijn? En de laatste weken was Dziubi ook opvallend stil. Hoe loopt dit af? Senne probeert al iets los te peuteren tijdens een bezoekje bij Brecht thuis. “Hou de zakdoeken al maar klaar”, belooft Brecht. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

31 oktober