Hugo Sigal trapt de avant-première van ‘#LikeMe’ op gang: “Laatste seizoen, maar we stoppen niét”

TV Eerste glimp van de kostuums: ‘The Masked Singer’ lost teaser nieuw seizoen

Speurders opgelet! Het nieuwe seizoen van ‘The Masked Singer’ is in aantocht. In deze allereerste mysterieuze teaser zien we dat de presentator van dienst, Jens Dendoncker (32), enkele zeer kleurrijke figuren afzet bij een luxueuze mansion. “Amuseer jullie, maar breek het kot niet af hé jongens!”, roept hij hen na. De fans kunnen in de video al hier en daar een glimp opvangen van enkele kostuums. Wie loopt daar rond met een staart? En wie paradeert in een felroze broek met veren? VTM-kijkers ontdekken het binnenkort.

6 januari