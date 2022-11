“Hoog eindigen, laat staan winnen, dat is nooit een plan geweest”: Danira Boukhriss kroont zich tot ‘Allerslimste Mens ter Wereld’

TV ‘De Kotmadam’ is (eindelijk) terug met nieuwe afleverin­gen

‘De Kotmadam’ zet, na lang wachten, eindelijk de deuren van haar studentenkot weer wagenwijd open in gloednieuwe afleveringen. De afleveringen werden al ingeblikt in 2020, maar bleven tot de dag van vandaag op de plank liggen. En dit tot grote ergernis van de acteurs, zoals Mark Verstraete eerder al aangaf in een interview. “Het zou doodzonde zijn als het slot voor altijd in de schuif blijft liggen.”

9 november