Hoofdrol voor Marianne in seizoensfinale van ‘Thuis’: “Leah Thys zal pas na de zomer weer aansluiten op de set”

Het huwelijk van Marianne en Leo leek aanvankelijk overhaast, want het werd pas twee weken geleden vastgelegd. Maar door de verdwijning van Judith vond Leo het ongepast om het alsnog te laten doorgaan. Het verhaal rond de bruiloft stond al vanaf dag één in de scenario’s van de fictiereeks, maar achter de schermen maakte de realiteit het er niet makkelijker op. “Eind april testte Leah positief op COVID-19 en werd ze samen met haar echtgenoot in het ziekenhuis opgenomen”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Enkele dagen later moest ze afscheid nemen van Jos. De dag van dat droevige nieuws hebben we de opnames bij ‘Thuis’ opgeschort. Zo had iedereen de tijd om dat te verwerken. Daarna hebben we met Leah overlegd hoe we haar verhaallijn verder gingen aanpakken.”