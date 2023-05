Hoofdprijs voor de remake van ‘Clan’ en een emotionele Kate Winslet: dit waren de BAFTA’s

TVHet was een emotionele avond voor Kate Winslet (47) op de BAFTA Television Awards. De Amerikaanse actrice won de Britse televisieprijs voor haar hoofdrol in ‘I Am Ruth’. Iets wat bij Winslet, die samen met haar dochter in de reeks te zien is, duidelijk een gevoelige snaar raakte. Verder was er ook nog goed nieuws voor ‘Bad Sisters’, de remake van ‘Clan’. De reeks ging met de prijs voor ‘beste dramaserie’ naar huis en versloeg zo enkele BBC-toppers zoals ‘The Responder’.

De Amerikaanse actrice Kate Winslet was duidelijk verrast toen haar naam werd afgeroepen, want de ‘Titanic’-ster barstte meteen in tranen uit. En ook Mia Threapleton, de 22-jarige dochter van de wereldster, kon haar emoties niet bedwingen. Toen ze haar moeder wilde feliciteren met het goede nieuws begon ook zij vrijwel meteen te huilen. “Ontzettend hard bedankt”, klonk het verder nog in de emotionele speech van de actrice. “Dit betekent heel veel, want dit wil zeggen dat ook kleinschalige Britse televisie een impact kan hebben.”

Winslet had verder ook nog lovende woorden voor Dominic Savage, de regisseur van ‘I Am Ruth’. “Dit is allemaal jouw verdienste. Je behandelt deze verhalen op zo’n delicate manier. Iets wat niet alleen moedig is, maar ook belangrijk is.” Om af te sluiten, richtte de Amerikaanse zich ook nog tot haar dochter. “Als ik deze prijs in twee zou kunnen breken, dan zou ik de andere helft aan mijn dochter Mia Threapleton geven.”

Bad Sisters

Naast Kate Winslet is ook nog Ben Whishaw in de prijzen gevallen. Hij ging met de hoofdprijs lopen voor zijn rol in ‘This Is Going to Hurt’. De prijs voor beste dramaserie ging dan weer naar ‘Bad Sisters’, de remake van ‘Clan’. De reeks haalde het van verschillende BBC-toppers zoals ‘The Responder’, ‘Sherwood’ en ook ‘Somewhere Boy’. Anne-Marie Duff won dan weer in de categorie ‘beste vrouwelijke bijrol’. Peter Anderson Studio mocht zich dan weer de winnaar van beste ‘Titles and Graphic Identity’ noemen.

