Hoofdpersonage Meredith krijgt corona in ‘Grey’s Anatomy’ en is er slecht aan toe: “We hopen zo een sterke boodschap over te brengen”

In de Verenigde Staten was de bewuste aflevering van het 17de seizoen ‘My Happy Ending’ al te zien op tv. Meredith raakt besmet met corona en merkt dat haar gezondheid er snel op achteruit gaat. Ze heeft moeite om bij bewustzijn te blijven. Wanneer ze het bewustzijn verliest, ziet ze een oude bekende terug: haar voormalige echtgenoot, dokter Derek ‘McDreamy’ Shephard, die enkele seizoenen geleden al is gestorven. Acteur Patrick Dempsey (54) - die zijn volgers via sociale media oproept om de coronamaatregelen strikt op te volgen - keerde speciaal voor de Covid-19-afleveringen terug naar de reeks, om zijn bekendste rol tijdelijk weer op te nemen.

In een preview voor de volgende aflevering konden kijkers al opmaken dat Meredith nog leeft, maar dat ze in coma ligt en niet reageert wanneer haar vrienden en familie tegen haar praten.

Belangrijke boodschap

Dit seizoen van ‘Grey’s Anatomy’ begon in april en blik dus terug op de eerste golf van het virus. Krista Vernoff, showrunner van dienst, is blij dat ze de kans kreeg om zo’n actueel verhaal aan te kaarten. “Eerder zagen we al hoe Meredith patiënten met corona moest behandelen, nu krijgt ze zelf te maken met het virus. Haar pijn zal gezien worden door miljoenen kijkers in 250 verschillende landen. We hopen zo een krachtige boodschap over te brengen.”

“In de VS zijn al 1.700 zorgmedewerkers gestorven aan het coronavirus”, gaat ze verder. “We willen hun strijd in de verf zetten via ons zeer geliefde personage, Meredith. Met een beetje geluk worden mensen zich daardoor meer bewust van de gevolgen van het virus. Het mínste dat we kunnen doen is een masker dragen om onze zorgmedewerkers te beschermen, en ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet overvol geraken. We dragen dit seizoen op aan iedereen die in de zorg werkt: aan de mensen die hun leven riskeren om het onze te redden. Gezien we al zo lang een ziekenhuisreeks maken, zou een andere verhaallijn niet goed hebben aangevoeld.”

Het 16de seizoen van ‘Grey’s Anatomy’ moest vervroegd worden stopgezet vanwege de coronacrisis. De opnames van het 17de seizoen begonnen in september en worden nu uitgezonden.