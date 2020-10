Hoofdinspecteur Mathieu (29) uit ‘Niveau 4 Gent’: “Een verslaving aan cocaïne of heroïne verdwijnt niet door corona, he”

TV Imen kapot na bedrog van Remco tijdens ‘Love Island’: “Hij heeft mijn hart gebroken en niet eens sorry gezegd”

9:04 Ze voelde vanaf de eerste dag een sterke aantrekkingskracht met Remco Diepenhorst (25) en na een tijdje leek die ook wederzijds, tot Imen Dirie (25) vlak voor de finale van ‘Love Island’ een koude douche over zich heen kreeg. Remco biechtte toen op dat hij al een vriendin had in Nederland. “Eerst zei hij nog dat hij twijfelde. Niet dus. Hij heeft mijn hart gebroken en niet eens sorry gezegd”, aldus Imen.