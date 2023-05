Honden, kinderen en vogels: herbekijk de 3 bizarre nieuwsfragmenten uit ‘De Mol’

TV Günther Neefs laat in zijn hart kijken in ‘Liefde voor muziek’: “Niemand vroeg naar mijn moeder”

Günther Neefs (57) spreekt in ‘Liefde voor muziek’ openhartig over het verlies van zijn ouders in het dodelijk auto-ongeval. Als ‘zoon van’ Louis Neefs, wordt er steeds naar de overleden zanger gevraagd. Maar zijn moeder, Liliane, lijkt over het hoofd te worden gezien. “Hij was natuurlijk een ‘vedette’. Maar voor mij was mijn mama even belangrijk als mijn papa.”