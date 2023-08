Hollywoodstaking gooit opnieuw roet in het eten: spin-off van 'The Office' wordt stopgezet

TV STREAMING­TIP. ‘Only Murders in the Building S3’: wanneer een podcast uit de hand loopt

Dit jaar kwam Selena Gomez (31) vooral in het nieuws vanwege haar vete met Hailey Bieber, de huidige partner van Selena’s ex Justin Bieber. En het is ook al twee jaar geleden dat het voormalige kindsterretje een album uitbracht. Maar dat komt omdat de Texaanse meer acteert dan ooit. In de comedyreeks ‘Only Murders in the Building’ bijvoorbeeld doet ze dat aan de zijde van oudgedienden Steve Martin en John Hoffman.