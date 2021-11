Hoge pieken, diepe dalen en een Nederlandse zangeres die de boel op stelten zet: dit was 'De Slimste Mens’

TV“Hoge pieken, diepe dalen”, zuchtte Tine Embrechts (46) woensdagavond na haar plotse exit uit ‘De Slimste Mens’. Gisteren kroonde ze zich nog tot absoluut recordhoudster, vandaag werd ze genekt door het driekoningenlied. Dé verrassing van deze aflevering was evenwel de Nederlandse zangeres Merol (30). Zij zorgde voor een straf debuut en belandde met haar eindscore van 598 seconden meteen op plaats 5 in de top 10 van beste scores aller tijden.

Meer weten over ‘De Slimste Mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

Er dreigt groot onheil voor ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Voor het eerst in de geschiedenis van het tv-spelletje heeft een Nederlander met overwinningskansen zich aangediend. We hebben het over Merel Baldé, 30 jaar uit Dordrecht, aka de grofgebekte zangeres Merol. Zelfs Erik Van Looy was duidelijk en aangenaam verrast door het gemak waarmee de anders behoorlijk excentrieke artieste zich doodserieus in het spel wierp en op geen enkel ogenblik enige zwakte kende of vertoonde. In de filmpjesronde sprokkelde ze maar liefst 240 seconden bij elkaar. Het is nog maar haar eerste deelname en eerste overwinning, maar dat deze Merol wel eens een eindje zou kunnen meegaan, staat in de sterren geschreven. Ze koppelt immers Nederlandse branie en zelfzekerheid aan forse kennis en hoog spelinzicht. Dat was in het verleden bij de noorderburen in het spelletje wel eens anders.

Vingers in de neus

De concurrentie voor Merol was overigens niet mis. Zeker wat intensivist en professor Geert Meyfroidt (49) betreft. Die zat en zit in de quiz om te winnen. Dat zie je aan de verbeten trek om zijn mond en zijn inzet. Hij heeft geen moeite om het volledige driekoningenlied te zingen of om na een praktische proef met gebarentaal het gewillig slachtoffer te zijn van de vakjury. Nog straffer: hij laat zich in zijn finale tegen Tine Embrechts zonder enig probleem een dikke dertig seconden zakken. Om dan met de vingers in de neus en ondanks het leuke gefleem van de sympathieke Embrechts de kersverse recordhoudster richting Antwerpen te sturen.

Om deze aflevering helemaal mooi in te kleuren leverde het duo Jeroom en Jonas Geirnaert puik jurywerk. Een dubbele portie onzin en gein, maar wel aangenaam. Er ging al eens een mopje of opmerking de mist in, maar van dit duo aanvaard je dat zonder enig probleem. We zijn fan van afleveringen als deze...

De leukste quotes

Merol (geeft meteen haar naamkaartje af): “Ja, ik kan Slimste Mens worden. Anders zou ik niet deelnemen.”

Merol (vrank): “Ik ben van niemand onder de indruk, want ik ken niemand.”

Tine Embrechts (over haar record): “Ik denk dat het toeval was.”

Jeroom (tegen Merol): “Elodie, mijn vriendin, zingt thuis altijd mee met jouw liedjes. Maar dan enkel het eerste deel: ‘Hou Je Bek’.” Het jurylid verwijst daarmee naar een grote hit van de zangeres: ‘Hou Je Bek en Bef Me’.

Jonas Geirnaert (over de streepjestrui van Tine): “Mensen die nu pas beginnen kijken, er is niets mis met uw tv. Het is geen testbeeld. Het is gewoon Tine haar trui.”

Van Looy (na fout antwoord van Merol): “Ik zou zeggen het is bijna goed, maar dan zou ik liegen.”

Jeroom (tegen Van Looy): “Hou je bek en doe verder met de quiz.”

Geirnaert (vindt het niet zo raar dat iemand een brood naar zijn naam vernoemt): “In mijn straat is er een Joodse bakker. Super goeie gast, maakt heel lekkere dingen en heeft een brood vernoemd naar zijn naam: klein licht bruin besneden.”

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hilarische momenten

Merol vertelt hoe in Nederland iedereen het doodgewoon vindt om ‘Hou Je Bek en Bef Me’ te zeggen. Waarop jurylid Jonas Geirnaert opstaat en de studio uitstapt met de woorden dat hij meteen naar Nederland gaat.

Jeroom vertelt uitgebreid hoe zijn terminale vader als laatste wens de Matterhorn wilde beklimmen op rolschaatsen: “In het begin ging het goed, maar dan is hij plots snel achteruitgegaan.”

Na de doe-proef met gebarentaal laten Jeroom en Jonas Geirnaert zich helemaal gaan in een rondje gebarentaal vol schunnige verwijzingen.

Tine smeekt Geert in de finale om te stoppen. “Wees eens lief, wees galant. Niet dus. Niet galant. Dat valt me echt tegen van zo’n galante man. Ik had het anders ingeschat”, klinkt het.

Kantelmomenten

Na de gebruikelijke inlooptijd met ‘3-6-9', geeft Merol meteen haar kaartje af door een heel sterke ‘Open Deur’-ronde te spelen.

Met de ‘Puzzel’ maakt Merol een eerste verschil. Meyfroidt verlies hier zeer veel tijd.

De intensivist zet nagenoeg alles recht tijdens een flitsende fotoronde. Maar ook Merol scoort daar opvallend sterk. Tine Embrechts moet de rol lossen wegens een opvallend moeilijke fotoronde voor haar (mislukte taarten met gezichten van internationale sterren).

De klassieke filmpjesronde maakt alweer het verschil. Geert en Tine falen, Merol scoort met liefst 240 seconden. En wint uiteraard.

In de finale verkwanselt Tine meteen alle kansen door het klassieke driekoningenlied niet te kunnen zingen. “En dat met vier kinderen!”, roept ze uit. Meyfroidt gaat vervolgens in de verdediging, laat zich liefst meer dan dertig seconden zakken en speelt dan uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Merol: 598 seconden

2. Geert Meyfroidt: 324 seconden

3. Tine Embrechts: 239 seconden

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De stand

1. Gloria Monserez: 7 deelnames, 3 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

3. Steven Van Gucht: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Alexander Hendrickx: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Acid: 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale verloren

6. Geert Meyfroidt: 3 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen

7. Dorianne Aussems: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Wiam: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

9. Merol: 1 deelname, 1 overwinning

Nieuwkomer

Marcelo Ballardin, 39 jaar, uit Gent. De Braziliaans-Italiaanse chef van het Gentse restaurant Oak was jurylid in het VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ en nam deel aan ‘Snackmasters’. Hij kreeg een Michelinster voor zijn detaillistische en weldoordachte keuken. Een rusteloze ziel en exotische nomade die houdt van de bossanova maar vooral van koken en van uitdagingen én winnen.

De nieuwe top 10 van allerbeste scores Welgeteld twee dagen heeft professor Geert Meyfroidt mogen genieten van zijn top 10-plaats in de lijst van beste scores ooit. Hij valt nu uit die top 10, waar Merol binnenkomt op een gedeelde vijfde plaats. Sinds aflevering 14 prijkt Tine Embrechts helemaal bovenaan die lijst. 1. Tine Embrechts: 667 seconden (seizoen 19) 2. Liesbeth Van Impe: 665 seconden (S18) 3. Jennifer Heylen: 661 seconden (S18) 4. Wiam: 614 seconden (S19) 5. Merol: 598 seconden (S19) 6. Michèle Cuvelier: 598 seconden (S16) 7. Bockie De Repper: 597 seconden (S18) 8. Riadh Bahri: 594 seconden (S18) 9. Lieven Scheire: 569 seconden (S17) 10. Thomas Huyghe: 561 seconden (S17)

Lees ook: