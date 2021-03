Hoge noten, een strenge Natalia en de laatste plekjes worden gevuld: dit waren de laatste Blind Auditions van ‘The Voice Van Vlaanderen’

TVVanavond in ‘The Voice Van Vlaanderen’ werden de laatste plekjes in de teams gevuld. De voorbije weken genoten gemiddeld meer dan 1 miljoen kijkers van de straffe audities die aan bod kwamen. Vanaf volgende week is het tijd voor de knockouts. Ontdek hier wie er op de valreep nog een plekje kon veroveren.

Ina en haar gitaar laten ons eventjes helemaal wegdromen met haar zeemzoete cover van Fleetwood Mac. Tourist LeMC twijfelt niet en hapt meteen toe. Hij is de enige coach die zich omdraait, maar is heel blij dat hij eens niet moet vechten.

Het is de tweede keer dat Sophie haar kans waagt in ‘The Voice van Vlaanderen’. Deze keer gaat ze voor een krachtige cover van ‘Shallow’ van Lady Gaga. Jammer genoeg kan ze ook deze keer geen van de vier coaches overtuigen. Maar exact daarom is er dit jaar een vijfde coach in het spel. Laura Tesoro neemt Sophie maar al te graag mee naar ‘The Comeback Stage’.

Muziek maken is voor Dieter de perfecte uitlaatklep. Voor zijn Blind Audition begeleidt hij zichzelf op zijn gitaar bij een prachtige versie van ‘Back to Black’ van Amy Winehouse. Voor Niels is hij geen onbekende, want Dieter nam ooit deel aan ‘Belgium’s Got Talent’. Ondanks dat de coaches het een toffe versie vonden, was het optreden jammer genoeg niet sterk genoeg om door te stoten naar de knockouts.

Voor zijn Blind Audition kiest Adil ‘Who Did That To You’ van John Legend. De coaches krijgen er maar geen genoeg van. Adil is nog niet heel lang in België, dus wanneer Niels voor hem draait, biedt hij meteen Nederlandse les aan. En daar heeft Adil wel oor naar, zo blijkt.

Helena kiest voor ‘Somebody To Love’ van Queen en maakt het zichzelf daarmee niet bepaald gemakkelijk. Ze verrast de coaches doordat ze uitblinkt in de hoge noten. Tourist LeMC is onder de indruk en neemt Helena mee naar de Knockouts.

De Mexicaanse Daniela kwam voor de liefde naar België. De liefde voor muziek brengt haar nu in ‘The Voice van Vlaanderen’. Ze zorgt voor een zonnig sfeertje met ‘Chain of Fools’ van Aretha Franklin. Ze zou kiezen voor de eerste coach die omdraait. “That’s me!” aldus een dolgelukkige Koen Wauters.

Elke staat voor het eerst voor een publiek. En dat doet ze met ‘Stay Awake’ van Dean Lewis. Haar ietwat hese stem overtuigt Koen meteen. Dat gaat vuurwerk geven in de knockouts.

In 2015 deed Lore voor Team Sean mee aan ‘The Voice Kids’. Na haar Blind Audition met ‘Numb’ van Dotan komt ze in het team van Niels terecht. Sean draagt ‘zijn’ talentje dan ook officieel over aan zijn collega.

Edison is bloednerveus voor zijn Blind Audition. Hij kiest met ‘Perfect’ van Ed Sheeran dan ook geen gemakkelijk nummer. Nochtans valt coach Natalia al snel voor zijn stem. Ze is wel meteen heel streng, maar heeft er duidelijk een goed oog in.

Suzanne deed 5 jaar geleden al eens mee aan ‘The Voice Kids’ en kwam toen in Team Natalia terecht. Deze keer waagt ze haar kans met een coole versie van ‘Toxic’ van Britney Spears. Natalia vond het deze keer nogal veel van hetzelfde en draaide daarom niet om. En ondanks dat de andere coaches het een hele mooie auditie vonden, kon het ook hen net niet genoeg bekoren.

Wauw! Celina kiest voor een prachtig nummer. Ze brengt ‘Selfish’ van Brielle Von Hugel. Celina koos vorig seizoen al eens voor Koen Wauters als coach en schopte het toen tot in de knockouts. Deze keer kan ze uit maar liefst vier coaches kiezen. Ze laat Koen links liggen en gaat met Team Natalia mee.

