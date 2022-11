Hoge niveau blijft kandidaten parten spelen: finaleweek ‘De allerslimste mens’ komt maar moeilijk op gang

TVZe hield zich kranig na een uurtje quizzen, maar achteraf zullen er vele hete tranen gerold hebben. Zo’n dramatische afgang had de Nederlandse zangeres Merol zelfs in haar nachtmerries niet zien aankomen. Met 60 seconden starten, en met 119 seconden eindigen. En dan met drie finalevragen naar Nederland gespeeld worden, dat is een complete en dramatische afgang. En zo gaan Kobe Ilsen en Riadh Bahri beiden naar hun derde finale-avond .

Auw, auw, auw. Dat deed echt pijn. Zo’n off-day en afgang wens je niemand toe. En al zeker niet de sympathieke Nederlandse zangeres Merol. Jawel, brutale mond met hete liedjesteksten, maar een crème van een vrouw. En vooral een straffe quizzer. Maar in de 34ste aflevering van ‘De allerslimste mens’ kwam Merol geen seconde op dreef. Of toch, heel even voor de quiz begon. Toen ze het oppeuzelen van de mannelijke concurrentie een ‘appeltje-eitje’ vond. Of zeg maar een makkelijk te klaren klus. Nog geen een uur later was Merol eerlijk. “Ik moet nog even denken aan dat appeltje-eitje waar ik het over had. Wat een afgang!.” En gelijk had ze uiteraard.

Het hoge niveau van de quizvragen speelde alle kandidaten overigens alweer behoorlijk wat parten. Kobe Ilsen trok meer dan eens de wenkbrauwen op, Riadh Bahri gokte er maar wat op los en bij Merol was het stopwoord ‘pas’ niet van de lucht.

Gelukkig was er Jeroom, en ook Jeroen Van Koningsbrugge, om de meubelen te redden. Met fijne, rake humoristische injecties. Het duo was ferm op dreef. Dat zijn we uiteraard gewoon van Jeroom. Maar ook Jeroen viel, eigenlijk voor het eerst wat ons betreft, op positieve wijze echt op. Nu is het enkel nog aan de kandidaten om een tandje bij te steken en dan wacht er ons met zekerheid een finaleweek om van te dromen.

De leukste quotes

Jeroom (geeft meteen zijn naamkaartje af bij een opmerking over de outfit van Merol): “Wat krijg je als Kermit de Kikker een olifant verkracht?”

Kobe (nadat Erik reclame maakt voor de nieuwe single ‘Kus Me Even’ van Merol): “Ik zag u precies weer in The Villa staan. Ik zie het helemaal voor me.”

Jeroom (nadat Kobe zegt dat Viktor op een Gala zit): “En kennen we die Gala? Is dat een leuk meisje?”

Jeroom (blijft toeslaan): “Ik vind Merol heel leuk. Ze is de complete Nederlandse zangeres. De stem van Anouk en het sexappeal van Frans Bauer.”

Jeroom (of hij een goeie kusser is): “Ik heb eigenlijk nog nooit klachten gekregen. Eigenlijk zelfs complimenten over mijn tongkussen. Maar, ik moet eerlijk zeggen, een schoonmoeder kan natuurlijk nooit objectief zijn.”

Jeroen (nadat Merol een opmerking maakt over de dood): “Zetten we wel een lachband onder. Komt helemaal goed.”

Jeroen (op dreef, nadat Riadh suggestief toont hoe je water pompt): “Dit fragment wil ik wel terugzien.”

Jeroom (over uitgestorven mensachtigen): “CD&V-kiezers.”

Riadh (doet een onthulling): “Op zondag doen we een kaasplankje, wijn en Lego, Erik.”

Bekijk ook: Jeroom is heel enthousiast over de kandidaten: “Riadh wordt hier opgewonden van.”

Hilarische momenten

We zullen het omschrijven als de ‘open blik’, de ‘flap uit’, de spontane speler’ die in Riadh Bahri schuilt. Soms vraagt hij zich af waarom hij op de meest intieme vragen van Erik Van Looy er meteen een antwoord uitflapt. Zo weten we inmiddels welke geslachtsziekten de VRT-journalist opliep, hoe en waar hij een partner zocht en dat zijn taalfilter enkel tijdens Het Journaal op staat. En nu weten we ook wat Riadh van kussen vindt. “Ik vind kussen heel belangrijk tijdens het spel der liefde. Het belangrijkste eigenlijk. Van zacht en sensueel en traag tot wasmachine. Hangt af van het tijdstip van de dag.” Zo, dat weet Vlaanderen dan ook weer.

Kantelmomenten

Rode draad doorheen de aflevering is de off-day voor Merol. Ze scoort niet bij ‘3-6-9', zakt onder de beginscore met ‘Open Deur’ en staat op een schrale 78 seconden na de ‘Puzzel’.

Bij de fotoronde verliest ze tijd bij het zoeken van Amerikaanse presidenten. Ze begint dan de filmronde met 130 seconden en eindigt die met 119 seconden. Goed kan je dat moeilijk noemen. In de finale tegen Riadh is het al na drie vragen over en uit.

Tussen Riadh en Kobe was er wel een vinnige strijd. Kobe komt het best uit de startblokken, maar Riadh neemt een flinke voorsprong bij de ‘Puzzel’, omdat Kobe die weer aan zich voorbij laat gaan. Riadh slaat een kloof in de fotoronde. Kobe verliest daar tijd bij het zoeken van vissen. Riadh gaat snel met filmtitels.

De ruim honderd seconden achterstand die Kobe heeft op Riadh fietst hij moeiteloos dicht door zelf 110 seconden te scoren bij zijn filmpje over Von der Leyen en dan 70 seconden in te palmen bij het filmpje voor Riadh over de Africa Cup.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Kobe Ilsen: 426 sec.

2. Riadh Bahri: 367 sec.

3. Merol: 119 sec.

Bekijk hier: de finale: Merol vs Riadh.

Spelen de derde finale-aflevering

1. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen

2. Riadh Bahri: won de eerste finaleweek-aflevering, won dinsdag de finale van Merol

3. Kobe Ilsen: won maandag de finale van Lotte Vanwezemael, was dinsdag de grote winnaar

Stappen nadien in deze volgorde weer in:

Delphine Lecompte, Liesbeth Van Impe, Jonas Geirnaert, Danira Bouhkriss en in de grote finale Bart Cannaerts.

De eindstand voor de finaleweken

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 12 deelnames, 5 overwinningen, 7 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

5. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Merol: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

9. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

10. Kobe Ilsen: 2 deelnames, 2 overwinningen

