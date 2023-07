Hoeveel verdienen artiesten aan al die muziekprogramma’s op tv? “Dit is vooral een pak-de-poenshow voor de zenders”

TV Caroline Schreiber uit ‘Shalom Allemaal!’ heeft lak aan de honderden Joodse voorschrif­ten: “Ik volg maar één wet: wees een goed mens”

Naar de synagoge gaat ze nooit, ze eet geen vlees en er zit een boeddhabeeldje in haar handtas. En met seks wachten tot het huwelijk... daar was ze misschien ook niet zo strikt in. Caroline Schreiber (53) volgt haast geen van de 613 Joodse wetten en wijkt ver af van ons stereotiepe beeld van Joodse vrouwen. “M’n kinderen vinden mij een gekke mama”, zegt ze in Dag Allemaal. “Maar ik ben gewoon modern Joods.”