Hoe Varian Fry duizenden mensen redde van de nazi’s: het waargebeurde verhaal achter Netflix-serie ‘Transatlantic’

TV Kim Cattrall bevestigt terugkeer in spin-off 'Sex and the City’

Kim Cattrall heeft op Instagram haar terugkeer in ‘And Just Like That’, de spin-off van hitserie ‘Sex And The City’ bevestigd. De 66-jarige actrice plaatste een foto van het bericht waarin haar comeback werd aangekondigd, met daarbij de tekst: “Happy Pride” en een aantal lhbtiq+-icoontjes. De maand juni staat, zeker in de VS, in het teken van de regenbooggemeenschap.