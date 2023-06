Hoe Varian Fry duizenden mensen redde van de nazi’s: het echte verhaal achter Netflix-serie ‘Transatlantic’

TV Susan Boyle onthult tijdens ‘Britain's Got Talent’ dat ze beroerte heeft gehad en niet wist of ze ooit nog kon optreden

Ze is al even uit het publieke oog verdwenen, maar Susan Boyle verraste het publiek en de kijkers van ‘Britain’s Got Talent’ met een optreden tijdens de finale. De 62-jarige zangeres, die in 2009 wereldberoemd werd dankzij haar auditie in de populaire talentenjacht, onthulde daarbij ook dat ze moet vechten tegen gezondheidsproblemen.