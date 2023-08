Hoe politie jarenlang op verkeerd spoor zat door “brede schouders”: het verhaal achter ‘De oudevrouwtjesmoordenaar’ op Netflix

TV De sfeer in Turkije slaat om in ‘B&B zoekt lief’: "Wanneer is het goed genoeg?”

De spanning stijgt in ‘B&B zoekt lief’. Tijdens het klussen laat Danny een goedbedoelde boodschap achter voor Sandra. Hij schildert een hartje met een D en een S op de muur. Maar dat draait minder goed uit dan verwacht en de sfeer lijkt al snel bitsig te worden. “Wanneer is het goed genoeg voor jou, Sandra?”, klinkt het op een nogal passief agressieve toon bij Danny. Terwijl Sandra puur aan het praktische denkt: “Als je dat niet snel overschildert, ga je dat blijven zien.” Waarop Danny nog mompelt: “Flirt maar wat voort met Guy.” Er is zo te zien een tikkeltje jaloezie in het spel.