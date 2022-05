Hoe lang kan Gerben onopgemerkt meefietsen met Wout van Aert in ‘Security Checkers’?

Na een dagje training door coach van dienst Arno The Kid, slaagt Gerben erin om samen te starten met Wout van Aert en zijn collega’s in Gent. Maar hoe lang kan hij onopgemerkt meefietsen tussen die pro’s? Tot aan de eindmeet? Of zijn Gerbens koersbenen te zwak en wordt hij al snel geklist door de security? “Ik heb nog nooit zoveel stress gehad in mijn leven”, vertelt Gerben. “Achteraf zagen we dat niemand een rugnummer had. Behalve Gerben”, lacht Arno.