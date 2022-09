Hoe komt hij aan Oostenrijkse nummerplaat in Roeselare? “Er is duidelijk foefelarij in het spel”

TV James Cooke had een misver­stand op de parking van Waasmun­ster: “In paniek naar mijn auto gevlucht”

James Cooke (37) zetelt aan de zijde van mede-jurylid William Boeva (32) in ‘De allerslimste mens ter wereld’. Tijdens de quiz doet James nog een zeer opmerkelijk bekentenis. Hij vertelt over een misverstand dat hij had op de parking van Waasmunster, iets waarvan hij de betekenis niet kende. “Ik drupte nog na”, vertelde hij tot groot jolijt van de andere aanwezigen in de zaal.

13 september