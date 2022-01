“Hoe kan dat nu?” Gert en Viktor prutsen in de keuken in ‘De Verhulstjes’

TV RECENSIE. ‘Archive 81’: “Een knetteren­de hommage aan het horrorgen­re”

Hebt u last van een blokkade in uw bingegedrag? Leidt niets u nog af zoals het zou moeten? Geef ‘Archive 81’ dan eens ’n kans. Deze nieuwe achtdelige reeks op Netflix rijgt bovennatuurlijk mysterie, sci-fi, fantasy en psychologische horror naadloos aan elkaar en zou zomaar eens het volgende konijnenhol kunnen zijn, waarin u zich volledig kunt verliezen. Of het meer is dan een tweede ‘The Blair Witch Project’? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

30 januari