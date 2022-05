‘Hoe Het Danst’ goes rock: Koen Buyse covert Davina Michelle met ‘Dance Without Me’

TV Camille steekt ‘Better Now’ van Davina Michelle in Nederlands­ta­lig jasje in ‘Liefde voor muziek’

Maandag staat het repertoire van Davina Michelle centraal in ‘Liefde voor Muziek’. Haar zangtalent werd online opgemerkt door niemand minder dan P!nk, waarna ze in een paar jaar tijd uitgroeide tot één van dé namen in de Nederlandse muziekwereld. Een van de favoriete nummers van Davina is ‘Better Now’. Camille waagt zich aan de single en steekt het nummer in een Nederlandstalig jasje.

13 mei